Une séquence issue du talk de Jimmy Fallon, pour promouvoir le retour la semaine prochaine des héros de Will & Grace sur NBC. La chanson de la série interprété par les comédiens.

Et c'est on ne peut plus réussi !

Avec les participations d'Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes...et Jimmy Fallon.