Grand Gala de l'humour politique diffusé en direct le 23 septembre.

Présenté par Corinne Tong Chai le samedi 23 septembre en première partie de soirée, depuis le Théâtre du 13ème Art à Paris.

Bernard Mabille et sa bande dézinguent l'actualité politique à grand coup d'humour ! Un divertissement à découvrir sur la chaîne Paris Première.

" En maître de cérémonie, Bernard Mabille s'entoure des ténors de l'humour politique pour une soirée placée sous le signe de l'impertinence ! Bernard Mabille, son esprit espiègle et son équipe de gros calibres de la satire politique, sont réunis pour un spectacle sans langue de bois. À l'occasion de l'inauguration de l'un des plus grands théâtres de la rive gauche, l'actualité politique est mise à mal avec la bonne humeur et l'éloquence d'une bande d'audacieux ! "