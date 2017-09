Hajiba Fahmy, Anthony Colette, Jordan Mouillerac nouveaux danseurs de DALS cet automne.

Pour accompagner les 10 personnalités à aller le plus loin possible dans la compétition Danse avec les stars, trois nouveaux danseurs vont faire leur entrée sur le parquet aux côtés de Maxime Dereymez, Christophe Licata, Christian Milette, Candice Pascal, Katrina Patchett, Marie Denigot et Denitsa Ikonomova :

Hajiba Fahmy a débuté la danse à 6 ans avant de suivre des cours au Conservatoire national de danse de Paris 10 ans plus tard. Depuis, elle est la danseuse française de Beyoncé en participant à sa tournée mondiale et à sa prestation aux Grammy Awards 2017 !

Anthony Colette a commencé la danse sportive à l’âge de 18 ans. Quatre ans plus tard, grâce à une pratique intensive, il a été finaliste de plusieurs compétitions comme la Coupe de France adulte de danses latines ou de compétitions internationales.

Jordan Mouillerac a démarré avec la danse sportive latine et standard dès l'âge de 12 ans. De compétition en compétition, il parcourt la France et l’Europe et s’entraîne assidument. Finaliste du championnat de France "10 danses" en 2013, il devient Champion de France de salsa en 2013 et en 2017. Il a aussi participé aux Jeux mondiaux de la danse en 2013. En 2017, il est 7ème mondial en danse salsa !

Pour rappel, jury composé de Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Nicolas Archambault.

Arielle Dombasle, Sinclair, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy, Agustin Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim sont les participants.