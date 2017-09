Harcèlement sexuel au travail : soirée spéciale le 11 octobre sur France 2.

A voir mercredi 11 octobre sur France 2, dès 20h55.

Le téléfilm "Harcelée", doublement primé au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2016 (meilleure interprétation féminine et meilleur scénario), sera suivi du documentaire "Harcèlement sexuel au travail : l’affaire de tous".

Marie Drucker lancera l’ensemble de la soirée et présentera le débat qui suit ce film manifeste, qui donne la parole aux victimes et fait le point sur la loi.

"Harcelée" à 20h55 :

Après trois ans de congé parental pour s’occuper de son fils, Karine peine à retrouver un travail. C’est alors qu’elle rencontre Antoine, père de la meilleure amie de sa fille et cadre supérieur dans une grande entreprise de la région, qui lui propose de remplacer une collaboratrice partie en congé maladie.Karine est miraculeusement engagée et se voit confier des missions qui dépassent ses espérances. Mais le charismatique Antoine, d’abord charmant et prévenant, devient peu à peu autoritaire et manipulateur. Avec son omniprésence étouffante, il envahit la vie professionnelle de Karine, l’intimité de sa famille, et bientôt l’intégrité de son corps.

Avec : Armelle Deutsch (Karine), Thibault de Montalembert (Antoine), Lannick Gautry (Sergio), Marie Barrouillet (Luna), Sabine Royer (Océane) Quartier impopulaire

"Harcèlement sexuel au travail, l'affaire de tous" à 22h30

Un documentaire inédit d’Andrea Rawlins-Gaston et Laurent Follea .

C’est un tabou qui a la vie dure. En France, 1 femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel au travail. Comment réagir ? Comment prévenir ? Ce documentaire donne la parole aux victimes et fait le point sur la loi. Où s’arrête la séduction ? Où commence le harcèlement ?

3 Français sur 4 ont du mal à faire la différence. C'est "l'esprit gaulois", fait d'humour et de dérision voire de mépris à l'égard de celles qui s'en plaignent, qui fait souvent sens commun. « Harcèlement sexuel au travail, l’affaire de tous » joue d'une réalisation originale et inattendue pour éclairer le débat.

Un quizz rythme le film. Il est animé par l’humoriste Guillaume Meurice, bien connu des auditeurs de France Inter, et par Marilyn Baldeck, responsable de l’Association contre les Violences Faites aux Femmes au travail (AVFT). Un vrai public d’une cinquantaine d’hommes et de femmes qui se prête au jeu des questions. Ils se trompent, commentent leurs réponses et réfléchissent ensemble. Au fur et à mesure de ce quizz, les questions croisent les témoignages des victimes. Elles racontent les premières approches et l’engrenage qui s’enclenche. La manipulation du harceleur et le mutisme des collègues. La perte de l’emploi et les séquelles psychiques ou physiques.