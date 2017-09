Harris Interactive rendra désormais public chaque lundi les scores du Quali TV.

A partir de la semaine prochaine, Harris Interactive rendra public chaque lundi les scores du Quali TV pour les programmes TV de première partie de soirée de la semaine écoulée.

Quotidiennement, 1 800 à 2 000 téléspectateurs représentatifs de la population française de 15 ans et plus participent au Quali TV. Ce dispositif d’études permet d’évaluer jour après jour les programmes de 13 chaines historiques et de la TNT (TF1, France2, France3, M6, Canal+, France5, Arte, C8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France4).

Les téléspectateurs, après avoir regardé un programme, l’évaluent en notant sur 10 : leur niveau de satisfaction, l’attention avec laquelle ils l’ont regardé, leur intention de le recommander, le niveau de souvenir que leur laissera le programme. La moyenne de ces 4 notes permet de calculer le Score Quali TV (/10) de chaque programme.

Au-delà des notes, Quali TV permet de recueillir l’avis des téléspectateurs, de connaitre leurs attentes et de mieux comprendre les points forts et les points d'amélioration des programmes.

« Ce dispositif répond au souhait du marché d’avoir un indicateur complémentaire à l’audience et pouvoir ainsi prendre en compte très finement la perception des téléspectateurs. Quali TV est un outil historiquement utilisé par France Télévisions et qui aujourd’hui a vocation à s’ouvrir à l’ensemble du marché » indique Patrick Van-Bloeme, co-président de Harris Interactive France.

Les résultats publics du Quali TV seront disponibles sur le site harris-interactive.fr et via le compte twitter @harrisint_fr (#QualiTV).