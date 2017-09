Hebdo Com dès ce week-end sur BFM Business.

CB News arrive en télé et vous donne rendez-vous dès ce week-end pour sa nouvelle émission sur BFM Business, samedi à 13h00 et dimanche à 19h30, est-il communiqué.

La concrétisation d'un projet né sous l'impulsion de Franck Papazian, président de CB News, et Pierre Fraidenraich, directeur général de BFM Business, qu'ils avaient conjointement annoncé en juin dernier lors du Festival International de la Créativité (Cannes Lions). Franck Papazian : « Au moment où CB News revient en télévision, je pense très fort à Christian Blachas, son fondateur qui est pour moi une référence et un précurseur. Je remercie BFM Business qui a accepté de programmer un format qui placera enfin les acteurs et les décideurs de la communication et des médias au cœur d'une émission de radio et de télévision.»

Pierre Fraidenraich : « CB News est le média avec lequel nous voulions concrétiser ce projet. Par sa qualité éditoriale, l'image qu'il véhicule, son expertise des problématiques des médias et de la communication, sa présence digitale et sa place au cœur de son marché, ce magazine est le partenaire idéal de BFM Business. Aurélie Planeix et les deux rédactions associées veulent faire de cette émission un rendez-vous incontournable des acteurs de la communication.»

Cette nouvelle émission vient compléter le dispositif d'information de CB News en proposant un rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la communication. Ainsi la marque CB News est présente sur tous les rythmes et tous les supports : quotidienne en digital avec La Matinale, hebdomadaire avec l'émission sur BFM Business et mensuelle avec le magazine disponible en kiosque.

Baptisée Hebdo Com, l'émission est conçue conjointement par les rédactions de CB News et BFM Business qui co-animeront ce nouveau programme. Comme son nom l'indique l'actualité aura la part belle avec au sommaire des news, une grande interview, un billet d'humeur, un face-à-face et la mise en lumière d'une grande marque.

Hebdo Com durera 26 minutes et sera présentée par Aurélie Planeix et alternativement, Frédéric Roy et Fouzia Kamal. L'émission sera également disponible sur les sites de CB News et de BFM Business ainsi que sur les réseaux sociaux des deux marques.