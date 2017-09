Henri Leconte tacle les joueurs français, qui ont un melon monumental (tennis).

Un sujet de deux pages à lire dans Le Parisien ce mercredi : "Le tennis français est en pleine crise. A tel point que pour la première fois depuis dix ans il n’y aura aucun Français dans le top 15 de l’ATP lundi."

A part Lucas Pouille, c’est une génération qui est plus sur le déclin qu’autre chose, estime Henri Leconte, ex numéro 5 mondial, interrogé pour Le Parisien. Il ajoute qu'il y a beaucoup de choses négatives, notamment pour certains le professionnalisme. "Il faut se réveiller. On est une bonne nation mais pas une nation pour gagner en Grand Chelem. Les joueurs sont responsables : à eux de se prendre en charge et d’être honnêtes avec eux-mêmes. Arrêtez, les mecs, de nous dire « on veut gagner un Grand Chelem » : c’est pas possible ! Ils ne s’entraînent pas, ne font pas l’effort nécessaire".

Si certaines personnes se trouvent bien où elles sont, il n’y aura pas de réaction, souligne Henri Leconte. "On se met des œillères en disant que tout va bien. Mais tout va mal ! Arrêtons de surestimer nos joueurs : ils ont du talent, certains ont fait des super résultats, mais derrière on n’a plus rien".

Faut se réveiller, faut travailler sur l’avenir, faut arrêter de dire qu’on a un potentiel, déclare Leconte, qui déplore que les joueurs français ont un melon monumental. "Ils n’ont rien gagné et ils ont un melon !... Quand tu vois tous les autres se remettre en question... Regardez les Canadiens. Et avec qui ? Avec les Français Louis Borfiga, Nicolas Perrotte (les deux entraîneurs français travaillent au renouveau du tennis canadien) ! Et nous, on donne à des gens sans doute compétents, mais qui ne sont pas souvent là... Il faut revenir à des bases saines. Aux dirigeants de prendre les bonnes décisions et de s’entourer de gens qui ont faim"

Il faut aussi que la Fédération se réveille, conclue l'ex joueur, "car, si on continue, on va finir comme la Suède : au revoir, le tennis ! Il faut changer. La mentalité est mauvaise, tout est mauvais."