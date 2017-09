Hommage à Gisèle Casadesus jeudi sur France 3...à 23h15.

Jeudi, la chaîne publique France 3 rendra hommage à l'actrice et sociétaire honoraire de la Comédie-Française, Gisèle Casadesus, disparue hier à l'âge de 103 ans.

Diffusion du film La tête en friche, de Jean Becker, à 23h15...

Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons et le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane, elle-même installée au fond du jardin de sa mère, avec laquelle les rapports sont très conflictuels. Il n'a pas connu son père, sa mère s'est retrouvée enceinte de lui sans l'avoir voulu et le lui a bien fait sentir depuis qu'il est petit. A l'école primaire, son instituteur l'a vite pris en grippe, il n'a jamais été cultivé, il est resté " en friche ".

Un jour, au parc, il fait la connaissance de Marguerite, une très vieille dame, ancienne chercheuse en agronomie, qui a voyagé dans le monde entier et qui a passé sa vie à lire. Elle vit désormais seule en maison de retraite. Et elle aussi compte les pigeons... Entre Germain et Marguerite va naître une vraie tendresse et un véritable échange...

Scénario de Jean-Loup Dabadie et Jean Becker.

Avec notamment : Gérard Depardieu (Germain) Gisèle Casadesus (Marguerite) Maurane (Francine) Patrick Bouchitey (Landremont) Jean-François Stévenin (Jojo) François- Xavier Demaison (Gardini) Claire Maurier (la mère) Sophie Guillemin (Annette).