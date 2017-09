Hommage à Gisèle Casadesus : rediffusion d'un document ce samedi à 13h15 sur France 2.

La saga Casadesus. Un document de Cécile Tartakovsky, Maxime Souville et Claire Aubinais, rediffusé samedi à 13h15 sur France 2.

Lundi dernier, Gisèle Casadesus s’est éteinte à l’âge de 103 ans. La comédienne a côtoyé les plus grands : Michel Simon, Jean Gabin, Claude Lelouch, Jean Becker, Gérard Depardieu… et interprété plus de 120 rôles. Jusqu’au bout, la comédienne n’a cessé d’exercer son métier avec passion. Un Molière d’honneur lui a d’ailleurs été remis en 2003 pour l’ensemble de sa carrière.

Giselle Casadesus était aussi la doyenne d’une grande famille d’artistes : chef d’orchestre, comédien, peintre, musicien… Ses enfants et petits-enfants continuent aujourd’hui d’écrire la partition. Ouvrir l’album des Casadesus, c’est voyager entre Lille, Montmartre ou l'île de Ré, les trois berceaux du clan, et découvrir comment une famille inspirée a fait de ses passions un art de vivre.