Hommage à Pierre Bergé sur Toute l'Histoire.

La chaîne TOUTE L’HISTOIRE bouleverse sa programmation et rend hommage à Pierre Bergé, disparu ce jour à l’âge de 86 ans.

Il était le partenaire, le confident, le mentor et le grand amour du couturier Yves Saint Laurent. Toute L’Histoire, vous donne rendez-vous dimanche 10 septembre dès 20h45 pour découvrir un épisode inédit de la collection « Les amants de l’histoire » (7x52’) : Les années 60.

À travers leur manière de s'aimer et de vivre, à travers leurs fréquentations et leurs plaisirs, Fred Fiol revient sur ces relations mythiques des années 60, décennie prodigieuse, marquée par son audace, sa vitalité et son inventivité. La relation d’Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé a été source d’inspiration mutuelle, ou fondatrice de renouveau pour leur époque. Un épisode qui sait mettre en lumière la vie de couples qui, à travers leur amour et leur désamour, nous font comprendre le monde dans lequel ils vivaient.

(Rediffusions : le 20/9 à 21h40 - 22/9 à 18h55 - 23/9 à 12h10 et le 25/9 à 23h30)