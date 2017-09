Ce week-end, en avant-soirée, deuxième numéro du divertissement Les terriens du dimanche, sur C8.

Autour de Thierry Ardisson, Franz-Olivier Giesbert, Natacha Polony, Hapsatou Sy, Raquel Garrido, Mustapha El Atrassi, Gilles-William Goldnadel et Jeremstar. Et les billets humoristiques de Tanguy Pastureau et Haroun.

A noter une exclusivité : Brigitte Bardot, rare à la télé ces dernières années, a accordé une interview à Franz-Olivier Giesbert, chez elle, à La Madrague de Saint-Tropez.