Irma, les jours d'après : document à 13h15 sur France 2.

A voir juste après le journal de 13 heures ce samedi 16 septembre sur France 2. Un reportage signé Vincent Fichman, Fabien Lasserre et Nathalie Heydel.

Dix jours après le passage de l'Ouragan Irma à Saint-Martin, l'équipe de 13h15 est parti à la rencontre des rescapés. Si certains ont fui vers la métropole, d'autres ont choisi de rester et s'organisent avec les moyens sur place. Au milieu des décombres, place à la débrouille et la solidarité : les sinistrés s'organisent eux-mêmes des distributions de vivres et doivent lutter contre l'insécurité.

Les journalistes ont partagé le quotidien de Nathalie, d’Alyzée et Jérôme, réfugiés avec leur petite fille de 20 mois, et quelques amis, dans un local EDF. Stéphane, lui, est installé sur l'île depuis dix ans. Il a tout perdu après le passage de l'Ouragan : sa maison et son restaurant. Gilbert, de son côté, a choisi de sillonner les rues d'Orléans avec sa camionnette. La rumeur veut que les pilleurs viennent de ce quartier populaire. Pour Gilbert, peu importe, il a décidé coûte que coûte de ravitailler les bénévoles qui déblayent les rues.