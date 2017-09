J.O. 2024 : Kevin Mayer et Marie-Amélie Le Fur invités du Journal de 20h ce soir sur TF1.

A l’occasion de la désignation de la ville hôte des Jeux Olympiques 2024, lors d’une session extraordinaire du Comité International Olympique (CIO) ce mercredi, Kevin Mayer et Marie-Amélie Le Fur seront ce soir les invités du Journal de 20h de TF1.

Les deux athlètes olympiques, Kévin Mayer, Champion du Monde en titre de Décathlon et Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport, huit fois médaillée aux Jeux Paralympiques et douze fois Championne du Monde du 100m, 200m, 400m et saut en longueur répondront aux questions de Gilles Bouleau.

Caroline Henry, envoyée spéciale de la rédaction à Lima, recueillera les premières réactions d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, de Tony Estanguet, Co-Président du Comité de Candidature de Paris 2024 et de nombreux athlètes français médaillés Olympiques présents à Lima.