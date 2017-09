Jackie Chan face à Pierce Brosnan : bande-annonce de The Foreigner.

Découvrez la bande-annonce du film The Foreigner.

Jackie Chan face à Pierce Brosnan dans ce long-métrage réalisé par Martin Campbell (GoldenEye, La légende de Zorro, Casino Royale...).

En salles le 8 novembre prochain.

Modeste propriétaire d’un restaurant londonien, Quan perd sa fille dans un attentat terroriste politique. Prêt à tout pour retrouver les responsables et venger sa mort, il se tourne vers un membre du gouvernement irlandais haut placé, Liam Hennessy, qui a, tout comme lui, un passé trouble… Alors que Quan s’engage dans un chassé-croisé de plus en plus tendu avec Hennessy, il va voir ressurgir ce qu’il croyait avoir enfoui en lui de plus sombre…