Interrogé par Le Parisien à propos de l'expo qui vient de débuter Halle Saint-Pierre à Paris, le cinéaste Jean-Pierre Jeunet - qui finit un scénario de film - déplore la frilosité de la production française actuelle.

Les films doivent être de plus en plus formatés, souligne-t-il, genre, ironise-t-il, J’ai épousé ma belle-sœur black et la famille n’est pas contente... "Les budgets se sont rétrécis. Il n’y a plus de prise de risque. Il y a eu récemment un festival de longs-métrages qui ne pourraient plus être tournés de nos jours : Delicatessen en faisait partie... Aujourd’hui, tous les producteurs me l’ont confirmé, je ne pourrais plus faire Amélie Poulain : personne ne miserait un billet dessus."