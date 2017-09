Jeremstar publie sa biographie officielle...

Suivi par des centaines de milliers de jeunes gens sur les réseaux sociaux - attirés par les innombrables confidences de candidats de télé réalité - Jeremstar est présent depuis la rentrée sur la grille de C8. Il fait partie de l'équipe des Terriens du Dimanche, avec Thierry Ardisson.

Dans une dizaine de jours, sortie du bouquin Ma biographie officielle. Vendu près de 15 euros (10 euros en numérique)...

"Tout le monde connaît Jeremstar. Il a des millions d’abonnés, c’est une question de statistiques. Tout le monde a une copine, une fille, ou un frère qui le suit, qui connaît par cœur ses » cris « . Jeremstar se filme 24 heures sur 24, mais est-il vraiment le jeune homme excentrique et bruyant que consomment les jeunes devant leurs écrans ? Il ne l’est pas tout le temps. Tout le monde regarde Jeremstar évoluer, mais rien n’a été dit sur Jérémy. Personne ne connaît sa vie. Qu’est-ce qui a fait du gentil garçonnet qu’il était le plus excentrique des gays ? Le plus suivi des dénonciateurs de téléréalité ?

Cadre familial, genèse du personnage, expériences foireuses, producteurs véreux. Amourettes, angoisses, business, fric, Snaps, sexe… Jeremstar ouvre à ses Jeremstarlettes les portes d’un monde qu’elles n’imaginaient pas : le monde pourri de la téléréalité. Il leur présente pour la première fois son alter ego, un garçon fragile, travailleur, angoissé, soucieux d’être toujours meilleur. Ce garçon s’appelle Jérémy. Et si on faisait connaissance ?"