Journée spéciale à Strasbourg le 4 octobre sur Public Sénat.

La semaine prochaine, Public Sénat, chaîne des territoires, initie une série de journées spéciales pour mettre en lumière l’énergie des territoires qui innovent et font preuve d’initiatives. La première journée aura lieu à Strasbourg, le mercredi 4 octobre de 7h30 à 19h30, Place du Château, au coeur du patrimoine, de la ville et de ses citoyens.

7h30 - 8H30 LA MATINALE en direct de Strasbourg

Frédéric BIERRY, Président du conseil départemental du Bas-Rhin & Roland RIES, maire de Strasbourg, seront interrogés par Cyril Viguier et Oriane Mancini de Public Sénat, Jacques Fortier des DNA et Lionel Augier d’Alsace20.

11h30 - 12h LA NEUSTADT : UN PONT ENTRE LES NATIONS

La Neustadt de Strasbourg, le quartier construit à l’époque où l’Alsace appartenait à l’Empire Allemand a été élu en juillet au patrimoine mondial de L’Unesco. Ce documentaire part à la rencontre des habitants d’un quartier symbole de la construction européenne.

12h - 12h30 MANGER C’EST VOTER

Le journaliste gastronomique Périco Légasse rencontre la sénatrice Fabienne Keller. Ensemble, ils effectuent une balade gourmande à travers le département du Bas-Rhin.

18h - 18h30 EUROPE HEBDO

Présenté par Nora Hamadi sur le plateau de Public Sénat à Strasbourg

Deux sièges pour un parlement, est-ce trop ? Les députés européens partagent leurs temps entre Bruxelles et Strasbourg, les deux villes hôtes de l’institution. Europe Hebdo plonge dans la « bataille du siège ». Faut-il conserver le siège de Strasbourg, symbole fort de l’ancrage européen de la France ?

18h30 - 19h ON VA PLUS LOIN

Présenté par Rebecca Fitoussi sur le plateau de Public Sénat à Strasbourg. On va plus loin est le moment privilégié du débat et de l’échange sur Public Sénat. 90 minutes pour confronter les points de vue.