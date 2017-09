Journée spéciale consacrée à l'espace, ce dimanche sur France 2.

Journée spéciale consacrée à l'espace ce dimanche 24 septembre sur France 2, qui aura un habillage spécial sur son antenne

13H15, LE DIMANCHE

"A l'ombre de la Lune"

Un document de Florent Muller, Roger Motte et Ghislain Delaval.

Le 20 juillet 1969, le monde entier avait les yeux braqués sur Neil Amstrong qui posait ses premiers pas sur la Lune. L'humanité venait de faire un « pas de géant ». Mais le public finit par se lasser. Envoyer des hommes si haut, pour un coût astronomique, ce n'était pas raisonnable. Quatre ans plus tard et six voyages plus loin, Eugene Cernan, le dernier homme sur la lune, revenait dans une quasi-indifférence. Aujourd'hui, la Lune semble inaccessible. Comme si toute cette aventure n’avait été qu’un rêve. Pour vaincre les plus sceptiques et réjouir les rêveurs, l'équipe de ce document est partie à la rencontre des hommes qui ont fait la conquête spatiale du côté américain, comme du côté russe. Des héros à l'étoffe rare, au courage insensé qui continuent de questionner notre place et notre avenir dans l’espace… De Baïkonour, à Cap Kennedy, de Moscou à Houston, voici un reportage dédié aux héros de la Lune et à tous ceux qui n’en sont pas revenus.

20h55 "INTERSTELLAR"

Film de Christopher Nolan

Avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine

Christopher Nolan s’aventure aux confins de l’univers pour y dessiner une fable métaphysique bouleversante sur l’amour et le temps.

La planète Terre se meurt par trop de pollution et de gaspillage des ressources naturelles. Cooper, un ancien de la NASA, veuf et soucieux de l'environnement, essaie de mener une vie normale à la campagne auprès de ses enfants. Pendant ce temps, les autorités ont découvert un tunnel cosmique qui permettrait de trouver une nouvelle planète, susceptible d'accueillir les humains. Cooper doit laisser sa famille et prendre les commandes d'une navette. Dans ce voyage périlleux en dehors de la galaxie, il est accompagné par deux autres explorateurs, Brand et Doyle. Conscients de l'importance de leur mission, ils ne sont pas sûrs de rentrer vivants...

23h45 "THOMAS PESQUET, L’ODYSSEE DE L’ESPACE"

Réalisé et produit par CAPA PRESSE

Un documentaire poétique avec Thomas Pesquet en observation dans l’espace.