Journées du patrimoine ce week-end : un numéro spécial de Télématin.

Ce samedi dès 7 heures, en direct sur France 2, Télématin spéciale Journées du Patrimoine. En présence de téléspectateurs venus spécialement pour visiter le siège de France Télévisions.

Au sommaire, notamment :

Rendez-vous dans l’Indre et Loire au Château de Rivau, Philippe Collignon vous concoctera un programme spécial Journée du Patrimoine : Cuisine de légumes anciens et rares, cours de tailles de roses, visite du jardin rouge et de son impressionnante collection de cucurbitacées.

Loic Ballet dévoilera les secrets du long couloir rouge des studios de France Télévisions et les dessous d’une équipe bien matinale qui anime vos petits déjeuners.

Pour la première fois en 2017, les Puces de Saint Ouen s’inscrivent dans le Parcours des Journées du Patrimoine. A cette occasion, Mélanie Griffon nous offrira un aperçu de ce lieu à l’ambiance magique.

Laurence Beauvillard remonte le temps et répondra à toutes nos interrogations sur la métamorphose de notre beau pays. A quoi ressemblait notre chère France il y a 50 ans ? Comment l’urbanisation a-t-elle pris place ? Retour aux origines de l’Hexagone grâce aux carte de l’IGN.

Ouvrez vos sens et renouez avec votre odorat à travers un parcours olfactif. Isabelle Chalençon nous ouvrira les portes du Grand Musée du Parfum pour un voyage sensoriel unique. Pour les Journées du Patrimoine, plongez-vous dans les parfums de votre enfance et initiez-vous au métier de parfumeur.

Damien Thévenot partira à la rencontre de notre nouvelle ministre de la culture, Françoise Nyssen. Visite du ministère de la Culture au Palais Royal.

Marie-Dominique Perrin sillonne la France à la découverte de lieux exceptionnels. Elle nous fera découvrir des domaines aux styles originaux et à l’histoire riche. Au programme, 3 résidences, 3 régions, 3 époques.

Sylvie Adigard s’immisce au sein des Compagnons du devoir, un mouvement qui assure à des jeunes une formation aux métiers traditionnels. Elle nous ouvrira les portes de l’univers de ses élèves au sein d’une maison où s’entremêlent jeunesse, patrimoine, transmission et excellence…

La culture française se transporte à travers le globe, c’est ce que nous verrons avec 4 correspondants. Ainsi, nous voyagerons en Espagne, à Madrid, à la découverte de la Casa Velasquez, en Grande-Bretagne, à Londres, à la rencontre de bloggeuses qui exportent la mode française puis nous irons à New-Delhi, découvrir l’opéra français chanté… par des Indiens, et pour finir nous nous rendrons à Saint Louis du Sénégal, où tout est mis en œuvre pour préserver l’héritage culturel français.

Crédit photo © Christophe Russeil - France 2.