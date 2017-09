Découvrez l'affiche du film Le brio, avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana.

Au cinéma le 22 novembre, le film Le brio, mis en scène par Yvan Attal. En attendant la bande-annonce: dévoilée dans les prochains jours, voici l'affiche.

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude et Jean-Baptiste Lafarge.