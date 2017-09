L'amour est dans le pré, sur M6 : l'heure du bilan ce lundi (extrait vidéo).

Ce lundi puis dans une semaine en première partie de soirée sur M6, bilan de la saison de L'Amour est dans le pré. Enregistré en juin dernier.

Sous le soleil du sud, près d ́Arles, Karine Le Marchand a réuni les agriculteurs une dernière fois, le temps d ́un week-end, accompagnés pour la plupart de celle qui fait vibrer leur cœur.

Ces deux jours sonnent comme des retrouvailles pour nos fermiers, qui pour la plupart ne se sont pas revus depuis l ́ouverture des courriers ! L ́opportunité de rencontrer les compagnes de leurs camarades et de se raconter tous les détails de leurs épopées sentimentales.

"Mais aussi une occasion rêvée de célébrer la fin de cette incroyable aventure qu ́ils n ́oublieront jamais ! Entre batailles d ́eau, soirées, parties de pétanques, jeux, barbecue et fous rires, vous verrez que la bonne humeur est toujours au rendez-vous au sein de cette 12e promotion très soudée ! Pour ce bilan, les agriculteurs vont revenir auprès de Karine Le Marchand sur ces trois mois qui ont bouleversé leur vie. Les plus chanceux sont venus accompagnés et livreront leurs projets pour l ́avenir. Les autres sont toujours célibataires mais tirent tout de même un grand bénéfice de cette extraordinaire épopée. Nous retrouverons également plusieurs prétendantes et prétendants marquants de cette saison, qui nous feront leurs premières confidences, quelques semaines après le tournage. Entre révélations surprenantes, rencontres inattendues, séparations et, bien sûr, belles et touchantes histoires d ́amour, l ́épilogue de cette 12e saison n’a peut-être pas encore révélé ses dernières surprises..".