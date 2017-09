L'Emission Politique : Léa Salamé recevra le Premier ministre, Edouard Philippe, le 28 septembre.

Jeudi 28 septembre à 21 heures sur France 2.

Pour la première de L'Emission Politique de la saison, Léa Salamé recevra le Premier ministre, Edouard Philippe.

L'Emission Politique retrouve un rythme mensuel cette saison et évolue en proposant une deuxième partie intitulée L'émission politique, la suite.

- A 20h55, Léa Salamé recevra un invité politique de premier plan. A ses côtés des figures de la rédaction de France Télévisions pour les différentes séquences de l'émission : François Lenglet abordera les questions économiques et Nathalie Saint-Cricq proposera un "Droit de relance" en fin d'émission. Quant à Jean-Baptiste Marteau, il prendra le pouls des réseaux sociaux. L'émission proposera toujours "Le face-à-face politique", "Le face-à-face avec les Français" ainsi que "L'invité inattendu" et le reportage "sans filet" comme la saison dernière.

- En deuxième partie de soirée, dans L'émission politique, la suite, Léa Salamé recevra des acteurs de la société civile (philosophes, économistes...) ou des représentants de la nouvelle génération d'élus afin de débattre de ce qui a été dit en première partie d'émission mais également d'aborder 2 thèmes qui ont marqué le mois. Léa Salamé sera entourée de Michel Onfray, philosophe et essayiste qui reviendra chaque mois pour apporter son regard sur l'actualité. On retrouvera également Nathalie Saint-Cricq et François Lenglet.