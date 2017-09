L'homme perdu, épisode inédit d'Alex Hugo diffusé ce mercredi.

Troisième épisode inédit de la saison pour Alex Hugo ce mercredi à 21 heures sur France 2, L'homme perdu. Une série française vue par 5.2 et 4.8 millions de téléspectateurs ces deux dernières semaines.

Scénario : L’automne est en train de prendre ses quartiers à Lusagne, la montagne s’est parée de belles couleurs chaudes, et la température commence à chuter. Habillé d’une parka, Alex grimpe en direction de la haute montagne et des neiges éternelles. Alors qu’il progresse en altitude et s’engage dans un couloir, Alex entend le souffle d’une explosion. Il a à peine le temps de lever la tête qu’un éboulis de glace, de neige et de rochers l’ensevelit. Blessé, inconscient, il est sauvé par un mystérieux inconnu. Dans la vallée, les recherches s’organisent, en vain. On ne retrouve que son sac. La mort dans l’âme, le village doit se rendre à l’évidence : Alex a été emporté...

Réalisé par Pierre Isoard.

Une collection créée par Nicolas Tackian et Franck Thilliez. D’après les personnages principaux de La Mort et La Belle Vie de Richard Hugo (éd. Albin Michel). Scénario, adaptation, dialogues : Julien Guérif et Pierre Isoard.

Avec Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Mikaël Fitoussi, Marilyne Canto, Caroline Baehr, Nicky Marbot, Frédéric Van den Driessche, Gregory Gatignol, Elsa Bouchain, Loïc Houdré.

