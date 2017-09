La meilleure boulangerie de France sur M6 : adresses des établissements en Nouvelle-Aquitaine.

Dès ce lundi à 18h35 sur M6, nouvelle saison d'un programme qui a bien fonctionné les saisons précédentes : La meilleure boulangerie de France.

Bruno Cormerais et Norbert Tarayre partent à la découverte de 64 boulangeries, à travers 8 régions de France : Bourgogne-Franche- Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Hauts-de-France, Île- de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte D’azur. Toutes les boulangeries vont mettre en avant leur authenticité et leur savoir-faire, pour surprendre les papilles de nos 2 jurés et tenter de remporter le titre de “ Meilleure Boulangerie de France 2017”.

Pour remporter le titre de meilleure boulangerie de France, les 64 boulangeries en compétition vont tout d’abord être soumises à 4 épreuves. À la clé pour chaque gagnant régional, une qualification pour la grande finale nationale.

Cette semaine du 11 au 15 septembre, spécial Nouvelle-Aquitaine.

Adresses des établissements :

Lundi : Maison Lamour - 157 Rue Judaïque, 33000 Bordeaux

Lundi : Saveurs de l'Abbaye - 6 Rue St Jean, 33670 La Sauve

Mardi : Boulangerie Pâtisserie l'Amarante - 10 Avenue des Boîens, 33380 Biganos

Mardi : Le Bellis - 18 Rue Assolant Lefèvre Lotti, 40200 Mimizan,

Mercredi : Maison Lestarpe - 41 Rue de Hardoy, 64600 Anglet

Mercredi : Labetxoa - Route d'Hasparren, 64240 Briscous

Jeudi : Les Copains D Abord - 56 Route de Bayonne, 64140 Billère

Jeudi : Le Fromantier - Rue de la Poste, 64800 Nay

Le vendredi : finale régionale pour les 4 boulangeries qui ont remporté leur duel. Toutes s'affronteront sur deux défis : revisiter un classique de la région et accommoder au mieux un plat typique de la région entièrement revisité par Norbert Tarayre.