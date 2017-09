La nouvelle édition de Safari Go animée par Carole Rousseau.

Via Le Parisien : Carole Rousseau va se rendre en Afrique du Sud durant les vacances scolaires de la Toussaint pour animer la deuxième édition de Safari Go ! Un jeu familial diffusé sur Gulli. Programmation en première partie de soirée l'an prochain.

Rappel du concept (pour mémoire, Vincent Cerutti animait l'édition 1) :

"SAFARI GO ! est le premier jeu d’aventure familial tourné en Afrique du Sud au plus près des animaux sauvages, et notamment des Big-5 : éléphant, léopard, buffle, rhinocéros et lion. Dans SAFARI GO ! 6 familles venant de toute la France vont s’affronter pour décrocher le titre de Rangers Family ! D’épreuves physiques en tests de connaissance, elles vont devoir se surpasser. Du rire aux larmes, de cris de joie en cris de peur, rien n’est jamais gagné d’avance. Pour elles, un seul objectif : être la meilleure pour gagner la tête de lion... symbole de la victoire ! Les familles doivent à tout prix éviter le duel éliminatoire au risque de quitter l’aventure instantanément. A plus de 10 000 km de chez elles, dans la province sud-africaine du LIMPOPO, ces 6 familles vont vivre des moments inoubliables... De la montagne rouge aux lacs peuplés d’hippopotames, elles vont partir sur la piste des animaux les plus sauvages de la planète... Dans un décor incroyable, au contact d’animaux extraordinaires, elles devront se dépasser et faire preuve de solidarité pour décrocher la victoire et remporter un inoubliable voyage en famille. Ce séjour sera l’occasion pour les vainqueurs de découvrir une autre région de l’Afrique du Sud, celle de Cape Town !"