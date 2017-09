La saison 2 de This Is Us débarque sur Canal+ Séries.

La saison 2 de la série américaine This Is Us débarque sur Canal+ Séries. Tout d'abord, cette chaîne rediffusera la saison 1 en mode marathon : de 11h10 à 23h30 non stop le dimanche 24 septembre.

Episode 1 de la saison 2 dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 septembre à 2 heures du matin. Une programmation le dimanche à 20h50 devrait suivre dès le 1er octobre.

"La série-phare de NBC qui a su renouveler avec brio le genre dramédie familiale, fait un retour très attendu. Son créateur, Dan Fogelman signe une saison 2 en forme de jeu de piste où l’on note la présence de Sylvester Stallone ; une saison 3 est annoncée".