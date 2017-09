La saison 2 inédite de la série Franky diffusée dès ce lundi.

La saison 1 de la série Franky a bien fonctionné sur la chaîne Gullli : Chaque épisode a réuni en moyenne 300 000 téléspectateurs.

La jeune humanoïde revient ce lundi dans une saison 2 pleine de rebondissements... Programmation du lundi au vendredi à 19h15. Deux épisodes à la suite (une rediff de la veille suivie de l'inédit).

A la rentrée dernière, les jeunes téléspectateurs rencontraient la jeune humanoïde Franky. Et si la jeune fille ressemblait en tout point à une ado de son âge, tout s’est compliqué quand elle a dû intégrer le lycée. Entre aventures amoureuses et amicales, Franky a su montrer au fil des épisodes qu’elle était parfois plus humaine que bon nombre de ses camarades ! Lors du final de la saison 1, Franky a enfin révélé son secret à Christian. Mais grande gagnante du concours androïdes, elle a dû partir loin se faire implanter un cœur...

Comment va réagir Chris pendant l’absence de Franky ? Franky sera-t-elle la même à son retour ? Comment va-t-elle faire face à la Ligue Anti-Robot dirigée par un mystérieux activiste anti-technologie ?

60x45’

Production : TELEVIDEO S.A.