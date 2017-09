La saison 2 inédite de The Hollow Crown diffusée dès le 5 octobre prochain.

Tous les jeudis à 20h40, du 5 au 26 octobre en version originale sous-titrée, sur la chaîne Histoire : première diffusion France de la saison 2 de la série britannique The Hollow Crown. Suite de l’adaptation des grandes pièces de Shakespeare avec « Henri VI » et « Richard III », interprétées par la crème des comédiens britanniques.

TOM STURRIDGE- HENRI VI

« Le premier mot qui me vient à l’esprit en pensant à Henri VI est l’empathie. À part posséder une couronne, Henri n’a rien d’un roi. Lorsqu’il en prend finalement conscience, il décide de changer et de consacrer ses derniers moments de vie à une grande dévotion pour dieu. »

À 19 ans, Tom Sturridge entre dans la cour des grands en jouant aux côtés de Reese Witherspoon, James Purefoy ou encore Jonathan Rhys-Meyers dans Vanity Fair : la foire aux vanités (2004) réalisé par Mira Nair. La même année, il se fait davantage connaître en jouant dans Adorable Julia avec Jeremy Irons. En mars 2017, Sturridge était au casting de Song to song, un film de Terrence Malick, avec Ryan Gosling et Michael Fassbender. Il sera prochainement à l’affiche de Journey’s End, un film de guerre britannique réalisé par Saul Dibb.

BENEDICT CUMBERBATCH- RICHARD III

« Dans l’Angleterre médiévale, si vous veniez au monde avec une différence, ce qui était un véritable tabou social à l’époque, vous étiez noyé dès la naissance. Dans son enfance, Richard n’a pas eu beaucoup d’attention. La colère et la douleur qui en ont découlé l’ont mené à ses grandes ambitions. C’est son histoire qui nous a permis de l’humaniser un peu. »

Benedict Cumberbatch est la flèche montante du cinéma britannique. À partir de 2010, l’acteur s’illustre sous les traits du détective Sherlock Holmes dans la série télévisée Sherlock. Depuis, il enchaîne les rôles dans des productions à succès telles que Star Trek Into Darkness (2013), Le Hobbit (2012-2014) et dernièrement dans le film éponyme de l’univers Marvel, Dr Strange (2016) où il tient le rôle principal. En 2014, il est nommé pour l’Oscar du meilleur acteur avec Imitation Game , le film biographique sur Alan Turing réalisé par Morten Tyldum. Il portera, de nouveau, la cape rouge du Dr Stephen Strange dans le prochain film des Studios Marvel, Thor : Ragnarok, dont la sortie est prévue le 1er novembre 2017.

JUDI DENCH - CECILE, DUCHESSE D’YORK

« Cécile, duchesse d’York, est une vieille femme qui fait énormément penser à Miss Marple ! Son époux et ses enfants ont été tués et elle connaît l’identité du coupable. C’est vraiment passionnant d’incarner ce genre de personnage qui a du répondant et ne se laisse pas faire ! »

Pourtant issue du 6ème art, Judi Dench collectionne les distinctions : un Oscar, deux Golden Globes et dix BAFTA pour ces rôles au cinéma. Au Royaume-Uni, Dench est l’une des figures emblématiques du cinéma britannique de l’aprèsguerre. De 1995 à 2012, elle incarne le célèbre «M» dans sept films de James Bond, dont Skyfall réalisé par Sam Mendes. C’est alors la première femme à incarner ce personnage culte. Le 4 octobre , l’actrice de 82 ans fera l’affiche de Victoria and Abdul, un biopic réalisé par Stephen Frears qui relate l’amitié entre la reine Victoria et le jeune clerc Mohammed Abdul Karim.