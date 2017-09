La saison 3 de The Strain dès le 5 octobre sur Paris Première.

Saison 3 inédite fr la série The Strain, dès le jeudi 5 octobre à 22h55 sur la chaîne Paris Première. Trois épisodes à la suite, ce qui fait débuter le 3ème vers...00h40...

Le début : 23 jours après le début de l'épidémie, New York n'est plus qu'un champ de bataille. Le gouvernement fédéral a tourné le dos à la ville et les habitants non contaminés ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour rester en vie. Les strigoï sont plus rapides, plus intelligents et mieux organisés que jamais. Leur nombre double tous les jours et la menace qu'ils représentent ne pourra bientôt plus être contenue. Au milieu de ce chaos, Ephraim et ses acolytes tentent de survivre et de mettre fin aux ambitions du Maître...

Avec Corey STOLL (Ephraim Goodweather), David BRADLEY (Abraham Setrakian), Kevin DURAND (Vasiliy Fet), Max CHARLES (Zach Goodweather), Natalie BROWN (Kelly Goodweather), Rupert PENRY-JONES (M. Quinlan), Miguel GOMEZ (II) (Augustin Elizalde dit « Gus ») et Samantha MATHIS (Justine Feraldo).