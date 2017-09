La saison 4 de la série Les agents du S.H.I.E.L.D. diffusée dès le 3 octobre.

Pour une programmation en clair de la saison 4 de la série américaine Les agents du S.H.I.E.L.D., il faudra patienter quelques mois. Les abonnés recevant Série Club pourront viisonner les épisodes inédits dès le 3 octobre à 20h50. Puis chaque mardi.

Après être parvenu à éradiquer HYDRA, le S.H.I.E.L.D est redevenu une agence d'espionnage légale. Désormais, l’organisation est dotée d’un nouveau directeur et n’opère plus dans l’ombre !

Coulson a cédé sa place à Jeffrey Mace alias le Patriote et reprend du service sur le terrain. Suite à la disparition de Lincoln, Daisy alias Quake est anéantie et rongée par la culpabilité. Elle quitte le S.H.I.E.L.D. et se lance en solo dans la traque d’une organisation mercenaire anti-Inhumains : les Chiens de Garde. Au cours d’une confrontation, elle rencontre le Ghost Rider, un être investi d’un esprit de vengeance excessif qui abat les gangsters de sang-froid. Ses pouvoirs lui proviennent de sa liaison avec une entité surnaturelle d’une autre dimension...

Créé par Joss Whedon, Jed Whedon et Maurissa Tancharoen.

Avec Clark Gregg, Ming-Na, Chloe Bennet, Iain De Caestecker et Elizabeth Henstridge.

22 épisodes pour cette saison 4.