La série Andi prochainement diffusée sur Disney Channel en France.

A découvrir sur Disney Channel ces prochains mois : la série jeunesse inédite Andi. Outre-Atlantique, la saison 2 débarque cet automne.

Andi est sur le point d’avoir 13 ans et se sent prête à s’affirmer avec ses deux meilleures amies Buffy et Cyrus. Néanmoins, les plans d’Andi se voient bousculés par l’arrivée de sa grande sœur, Bex.

Lorsqu’elle était ado, Bex était l’enfant rebelle par excellence, séchant les cours et s’échappant de la maison en cachette. Aujourd’hui, elle prend chaque année sa moto pour rendre visite à sa famille. Andi et elle ont pour habitude de passer 48 heures d’aventures ensemble suite à quoi, Bex disparaît à nouveau.

Mais cette fois-ci, ses plans ont changé : Bex décide de remettre sa vie en ordre et de prolonger sa visite en révélant un secret de famille bien gardé. Cette révélation va bouleverser la petite vie bien tranquille d’Andi et de ses parents...