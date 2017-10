La série animée inédite Mr Peabody et Sherman diffusée dès le 21 octobre.

Programmation durant les vacances de la Toussaint de la série animée inédite Le show de Mr Peabody et Sherman.

Une production Dreamworks Animation (format 26 x 26’) que les plus jeunes pourront découvrir tous les jours à 13h15. Dès le 21 octobre sur Canal J.

Génie, Mr Peabody est scientifique, inventeur, businessman, Prix Nobel, champion olympique et chef cuisinier…Mais c’est avant tout un chien et un père…Avec son fils adoptif Sherman, ils entreprennent de créer leur show TV . Grâce à leur machine à remonter le temps, ils ramènent des invités exceptionnels, de Cléopâtre à Mozart, en passant par Napoléon et Churchill.