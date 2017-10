La série animée inédite Nos voisins les pirates dès le 23 octobre sur France 3.

A découvrir dès le lundi 23 octobre, en matinée sur France 3 (9h50 durant les vacances scolaires de la Toussaint) : la série animée inédite Nos voisins les pirates.

Une production made in France de Cyber Group Studios.

Plus de 10 ans après La famille pirate, France 3 accueille de nouveaux corsaires venus tester la capacité d'intégration d'une nouvelle famille des plus originales, au sein d'une petite ville contemporaine de bord de mer. Quand la famille Bâbord-Tribord débarque sur leur navire à Ennui-Sur-Mer, rien n'est plus comme avant : Mathilde se lie d'amitié avec son nouveau voisin Jim, qui passe des océans à la vie de banlieue. Pour lui c'est l'occasion de faire du remue-ménage dans cette petite ville tranquille, et ce n'est pas Mathilde qui dira le contraire !

Réalisé par Fabrice Fouquet.

Scénaristes Nicolas Chrétien, Sabine Cipolla, Philippe Clerc, Vincent Detre, Marie Eynard, Rémi Giordano, Vanessa Grunberg, Emmanuel Leduc, Clarisse Potoky, Sylvie Rivière, Jean-Philippe Robin, Jawad Wachill.