La série française inédite Alphonse Président diffusée dès le 23 novembre.

La saison 1 inédite de la série française Alphonse Président sera diffusée dès le jeudi 23 novembre à 20h40 sur la chaîne OCS Max (disponible en intégralité sur OCS Go).

Le chômage augmente, la dette explose, et on attend le retour de la croissance comme on attend le messie... désespérément. La Grande Nation brade ses usines aux Indiens, ses châteaux aux oligarques russes, ses équipes de foot aux émirs, ses vignobles aux Chinois, enfin bref, c’est la chienlit comme le disait le Général de Gaulle. Et pour couronner le tout, le Président de ce qui reste de la cinquième puissance économique mondiale disparaît !

L’émotion est grande en France, et partout dans le monde. Quelques mauvaises langues prétendent certes qu’il avait disparu depuis longtemps, mais tout de même, ça fait désordre. En vertu de l’article 7 de la Constitution, Amandine Barzati, première ministre saisit le Conseil Constitutionnel qui constate la vacance du pouvoir et nomme le Président du Sénat pour assurer l’intérim. Et voici comment, Alphonse Dumoulin, professeur d’Histoire à la retraite devient le Président de la République.

La tâche s’annonce rude pour le brave homme. En effet, les pires rumeurs circulent sur l’état du pays : il manquerait 200 milliards pour boucler le budget !

Format 10 x 26’

Réalisateur : Nicolas Castro.

Co-auteurs : Ludovic Abgrall, Victor Rodenbach et Hugo Benamozig.

Casting : Michel Vuillermoz, Nabiha Akkari, Jean-Michel Lahmi, Bruno Gouery, Michaël Vander-Meiren, Alexandre Blazy.