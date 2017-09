La série inédite APB Alerte d'urgence dès le 21 septembre sur Série Club.

Chaque jeudi à 20h50 sur la chaîne Série Club, dès le 21 septembre : APB Alerte urgence.

Une série policière inédite créée par David Slack et Matt Nix, qui s’inspire de l’article du New York Times « Who Runs the Streets of New Orleans ? » de David Amsden.

Avec Justin Kirk (Weeds, Tyrant), Natalie Martinez (Kingdom, Under the Dome), Caitlin Stasey (Reign : Le Destin d’une reine), Taylor Handley (Vegas) et Ernie Hudson (Oz, Ghostbusters).

APB, qu’est-ce que c’est ? All Points Bulletin (avis de recherche) : une application révolutionnaire ! Sa mission ? Eradiquer le crime. Comment ? Par des signalements instantanés et géolocalisés, elle prévient la police des attaques en cours permettant une réaction immédiate des patrouilles et une arrivée sur les lieux en un temps record ! Son origine ? Gideon Reeves, un milliardaire génie de l’ingénierie.

En effet, après avoir assisté impuissant à la mort de son meilleur ami lors d’un vol à main armée, Gideon, PDG de Reeves Industries, constate que, faute de moyen, le commissariat du 13ème district de Chicago est incapable de retrouver son meurtrier. Grâce à son savoir-faire et à sa fortune, il décide de rendre justice à son ami. Il se lance alors dans une folle entreprise visant à abolir l’obsolescence des méthodes de la police : mettre les technologies de pointe dont il dispose à leur service et prendre la direction d’une unité en manque de moyens.

Mais les sceptiques sont nombreux et la technologie a aussi ses vices et ne suffit pas toujours à coincer les criminels. Pour faire entrer le commissariat dans la modernité, Gideon a besoin de soutien. C’est auprès de l’enquêtrice Theresa Murphy, qu’il en trouve. Cette ambitieuse agent de terrain lui donne sa chance et expérimente l’application innovante APB.

Au programme, annonce le diffusuer, des courses-poursuites périlleuses, des enquêtes toujours plus musclées et des traques sans merci de criminels en cavale...