La série inédite Les Infiltrés diffusée dès ce dimanche soir.

La série documentaire “Les infiltrés” est une série créée par Joe Pistone, le vrai Donnie Brasco, un ancien agent du FBI qui a intégré l’une des plus grandes familles de la mafia new-yorkaise dans les années 1970.

Chaque épisode (52 x 30 minutes) est tiré d’une histoire vraie et vous propose de suivre un agent de la DEA ou du FBI durant une opération d’infiltration. Coupés de leur vie de famille et de leur quotidien parfois durant des années, ces agents font tout leur possible pour mener leur enquête au plus près des criminels.

Dès ce 3 septembre, découvrez 4 épisodes tous les dimanches à partir de 20h40 sur CRIME DISTRICT (groupe AB).

Ce soir :