La série Legends dès le 15 octobre sur W9.

La série Legends sera diffusée dès le dimanche 15 octobre à 21 heures sur W9.

Martin Odum est un agent du FBI qui travaille sous couverture et qui adopte une fausse identité - une « légende » - pour chaque nouvelle a aire. Changeant de nom, de passé, de physique et même de voix, il devient littéralement un autre homme ! Sauf qu’à force de changer si fréquemment de personnalité, il se perd lui-même et en vient à se demander s’il n’est pas lui aussi une légende...

Aux États-Unis, le lancement de la série a été accompagné d’une campagne virale originale jouant sur la réputation qu’à Sean Bean de mourir dans la majorité des rôles qu’il interprète ! La chaîne TNT a ainsi créé le hashtag «#DontKillSeanBean» repris sur les réseaux sociaux, notamment par Sean Bean lui-même et George RR Martin, l’auteur de Game of Thrones !

Produite par Howard Gordon et Alex Cary, producteurs de 24 heures chrono et Homeland, Legends est adaptée du livre éponyme de Robert Littell, récompensé par le Los Angeles Book Prize en 2005.

Dans le rôle de Martin Odum on retrouve Sean Bean (alias Ned Stark dans Game of Thrones) qui réalise une vraie performance d’acteur en interprétant plusieurs personnages au l de la série ! À ses côtés : Ali Larter (qui jouait la bipolaire Niki dans Heroes) ou encore Amber Valletta, la célèbre top-model des années 90.

Série américaine (2014) créée par Howard Gordon et Alex Cary ; 10x42 minutes.