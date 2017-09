La série Lucifer diffusée sur CStar dès ce dimanche soir.

Découverte en 2016 sur 13ème Rue, la saison 1 de la série Lucifer bénéficie d'une programmation en clair dès ce dimanche : en première partie de soirée sur CStar.

Avec Tom Ellis, Lauren German, Rachel Harris.

Fatigué et malheureux d’être le seigneur des enfers, Lucifer (Tom Ellis) décide de renoncer à son trône pour se reconstruire dans la ville de Los Angeles où il est propriétaire d’une boîte de nuit baptisée «Lux». Diaboliquement beau et charismatique, il compte bien s’adonner à ses loisirs préférés : l’alcool, les femmes et la chanson.

Mais lorsqu’une star de la pop se fait assassiner devant son club, Lucifer se retrouve, à sa plus grande surprise, pris d’une certaine compassion. Il décide alors de rechercher le coupable et croise sur sa route Chloe Decker (Lauren German), une inspectrice de la police de Los Angeles la LAPD. D’abord insensible aux charmes de Lucifer, elle est intriguée par son désir de justice et son don pour faire parler ses interlocuteurs qui avouent leurs secrets même les plus intimes.

Alors que le duo tente de résoudre cette affaire, Dieu envoie l’ange Amenadiel (D.B. Woodside) sur Terre pour convaincre Lucifer de retourner siéger sur l’enfer. L’ancien seigneur du mal sera-t-il tenté par le bien ou retournera-t-il à sa vocation première ?