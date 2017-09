La série Taken diffusée sur Altice Studio dès le 30 septembre.

La série Taken sera diffusée à partir du samedi 30 septembre à 20h50 sur Altice Studio, chaîne exclusive SFR. Deux épisodes à la suite.

Co-Produite par EuropaCorp Television et Universal Television, la série est créée par Alexander Cary (Homeland) et Alex Graves (Game of Thrones, Homeland, Ally McBeal).

Elle est construite sur un schéma similaire aux films, et est rythmée par une succession d'actions à suspense dont l'histoire se déroule plusieurs années avant la trilogie.

Le casting réunit Clive Standen (Vikings, Camelot) dans le rôle de Bryan Mills, Jennifer Beals (Flashdance, The L World) dans le rôle de Christina Hart, Brooklyn Sudano (11.22.63) dans le rôle d'Asha, Gaius Charles (Grey's Anatomy) dans le rôle de John, James Landry Herbert (Gangster squad) dans le rôle de Rem.

Brisé par le meurtre de sa soeur et hanté par son échec à la protéger, Bryan Mills est en quête de vengeance. Recruté par Christine Hart de la CIA (Jennifer Beals) pour mener une opération mortelle, il affrontera des missions dangereuses pour traquer et neutraliser un réseau de terroristes.

Taken, qui a bénéficié d'un budget de 40M€, est composée de 10 épisodes de 42mn.