La Une de la presse people, ce vendredi : Jenifer, Gad Elmaleh, Brigitte Macron.

Sortie chaque vendredi des gros hebdomadaires de la presse people. Ci-dessous, les Unes de ces revues parues ce 1er septembre.

Le couple Emmanuel et Brigitte Macron une nouvelle fois en couv' de Closer. Des photos exclusives, annonce l'hebdo (visiblement prises au Touquet). En accroche : M. Pokora et Christina Milian, ainsi que Kev Adams et Iris Mittenaere.

Brigitte Macron est également "à l'honneur" dans France Dimanche : par "Le scandale qui brise son bonheur. Les révélations choc sur son compagnon", comprendre la grosse polémique sur ses frais de maquillage...

Une énième fois dans l'année, la chanteuse Jenifer est ciblée par cette presse people. Public affirme avoir un scoop : Ambroise l'a demandée en mariage.

Enfin, Voici accorde sa Une au comédien et humoriste Gad Elmaleh. Il ne quitte plus Virgilia, assure le magazine. Parmi les accroches sur la couverture : un dossier sur la rentrée TV.