La Une des hebdomadaires TV ce lundi : Corinne Masiero, Nagui, Laëtitia Milot...

Découvrez les unes des magazines TV sortis ce lundi 25 septembre.

Corinne Masiero, qui s’apprête à cartonner ces prochains mardis sur France 3 avec Capitaine Marleau, est en couv’ de Télé Poche. Interview à l’occasion de la diffusion de cette nouvelle saison constituée de 3 téléfilms.

L’amour est dans le pré à l’honneur dans Télé Loisirs alors que M6 propose ce soir la partie 1 du bilan. Les belles histoires ont-elle duré ? A découvrir dans ce numéro.

Laëtitia Milot une nouvelle fois en couverture de Télé 7 Jours. Cette fois, suite à la programmation du téléfilm inédit Quand je serai grande, sur TF1.

Stéphane Hénon et Fabienne Carat, futur ex-couple dans Plus belle la vie, en Une de Télé Star. Accroches sur un entretien avec Lagaf (« La télé m’a oublié ») et sur la jeunesse difficile de Fabian, candidat de Koh-Lanta Fidji.

A l’affiche de la comédie de Coexister, de et avec Fabrice Eboué, le comédien Guillaume de Tonquédec est en couverture de Télé Câble Sat. Un numéro où vous trouverez un pass vous permettant de voir un film en avant-première pour 5 euros dans les cinémas CGR, entre le 30 septembre et le 6 octobre.

Enquête sur les gagnants et les perdants de la tranche 18 - 21 heures dans Télé 2 Semaines, avec Nagui, animateur de N’oubliez pas les paroles, au premier plan.