Pour fêter l’obtention des Jeux Olympiques 2024 par Paris, un grand concert gratuit était organisé vendredi soir sur le Parvis de l’Hôtel de Ville et diffusé en direct sur C8 (près de 600.000 téléspectateurs).

Replay disponible ci-dessous.

Parmi les titres interprétés :

Double je et Marlon Brando, par Christophe Willem,

Et alors ? et Si tu m'aimes encore, par Shy'm,

Spacer, par Sheila,

Paname, par Slimane et Patrick Fiori,

Chocolat et Clandestina par Lartiste,

Strip that down par Liam Payne,

We are the champions et Etats d'amour, par Amir,

Gemme, par Nolwenn Leroy,

On écrit sur les murs et Les lacs du Connemara, par les Kids United.