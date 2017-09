Lancement de MB Live TV, nouvelle chaîne télé dédiée à la montagne.

Ce 27 septembre 2017, lancement de MB Live TV : la nouvelle chaîne dédiée à la montagne.

Nous allons partager notre passion de la montagne, mettre en avant les activités outdoor, témoigner d’un art de vivre fait de tradition et de modernité, mais aussi valoriser l’innovation économique et la richesse touristique de nos territoires, annonce Fabien Baunay, Directeur Général MontBlanc Médias.

Inspirée par la magie du Mont-Blanc, MB Live TV va au-delà des sommets alpins et transporte les téléspectateurs dans l’univers spectaculaire de la montagne, est-il communiqué. Il est ajouté qu'avec des contenus variés, centrés sur la découverte et l’art de vivre, les activités outdoor, l’innovation et le business, MB Live TV propose plus de 6 h de programmes frais quotidien , des documentaires inédits et également ses propres productions.

La grille s’articule ainsi :

- En matinale , diffusion en simultané de l’émission de Radio Mont-Blanc “MontBlanc Morning”.

- En journée et soirée : cases de programmes documentaires (Là-Haut, In Extrem Glisse, Tous dehors, Chez Nous, Evadez-Vous, Ailleurs et Ici, Montagne(s)) en première diffusion en prime-time et en rediffusion en journée ;une programmation de documentaires premiums et incontournables autour d'activités outdoor, des montagnes du monde et de nos 7 massifs français ;

- En pré-access : “La Place du Village” incarnée par Philippe et Jean-Noël Deparis, part à la rencontre des personnalités des villages de montagnes de France et d’Europe ;

- En access : la quotidienne “Mont-Blanc Live l’émission” diffusée en direct, présentée par Patrice Mallet entouré de chroniqueurs, traite des thématiques de montagne les plus attractives : art de vivre & territoire, business & innovation, activités outdoor été comme hiver, agenda culturel...

- MB Live TV propose par ailleurs plusieurs modules météos : une météo généraliste et des neiges des 7 massifs français, une météo territoriale Mont-Blanc (Pays de Savoie, Suisse Romande, Val d’Aoste) et les Webcams HD en temps réel des stations en direct.

La chaîne est diffusée sur les opérateurs Satellite Astra et Canal - ex CanalSat (N°96), et sur les opérateurs IPTV : free (N°220), Orange bouquet Famille by Canal (N°392) et d’autres opérateurs Français, Suisse et Italien dans les prochaines semaines.