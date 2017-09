Le 12 octobre à l'Olympia, concert caritatif Leurs Voix Pour l’Espoir, à l'initiative de Laurie Cholewa.

Le 12 octobre prochain à 20h30 dans la salle de l'Olympia à Paris : Pour la 6ème année consécutive, de nombreux artistes donneront de la voix pour récolter des fonds en faveur de la Fondation A.R.CA.D et aider à la recherche contre le cancer du pancréas.

Une opération créée par l'animatrice Laurie Cholewa*, qui présentera d'ailleurs ce show.

Sont attendus, entre autres :

SHY’M,

NOLWENN LEROY,

SLIMANE,

CLAUDIO CAPEO,

MICHEL FUGAIN,

ARCADIAN,

ALMA,

LISANDRO,

AIRNADETTE,

GIPSY KINGS.

« Le cancer du pancréas est en augmentation régulière en France (plus 12 000 nouveaux cas par an) et malgré les efforts des médecins, il reste l’un des plus graves et représentera la deuxième cause de décès par cancer en 2020. C'est la raison pour laquelle tous les efforts qui aideront la recherche doivent être encouragés pour le combattre efficacement à tous les niveaux. » Pascal Hammel, Pr en cancérologie digestive.

*Leurs voix pour l'espoir a vu le jour à l’initiative de Laurie Cholewa. Parce que sa famille a été touchée de près par cette terrible maladie qu’est le cancer du pancréas, elle a décidé de la combattre avec ses moyens, son réseau, en organisant ce concert caritatif.