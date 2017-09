Le 26 septembre sur RMC Découverte : Atlantide, la cité perdue (avec James Cameron).

Mardi 26 septembre en première partie de soirée sur la chaîne RMC Découverte.

La cité de l'Atlantide a-t-elle réellement existé ? Le réalisateur James Cameron et Simcha Jacobvici, réalisateur de documentaires canadien, partent à sa recherche.

Le philosophe Platon est le premier à mentionner la civilisation au 4ème siècle avant JC dont le rayonnement s’étend de l’Atlantique à l’Europe et à l’Afrique. Selon lui, la capitale de cet empire abritait un port aux multiples richesses, une flotte invincible, une grande tech­nologie, une architecture circulaire et un temple dédié au dieu de la Mer, Poséidon. Cette capitale aurait été rayée de la carte après une journée et une nuit de terribles tremblements de terre et tsunamis.

Aujourd’hui, des preuves archéologiques démontrent qu’il y a 5 000 ans, une grande civilisation se serait étendue de Malte à la Sardaigne et au-delà, avec pour épicentre le sud de l’Espagne, à l’ouest du détroit de Gibraltar. Le professeur Richard Freund et l’auteur Georgeos Diaz-Montexano sont convain­cus que ces sites appartiennent à une seule et même culture: celle de l’Atlantide.

Sur terre, ce documentaire a été tourné en 4K, le format numérique que l’on nomme également « Ultra Haute Définition », et sous l’eau en 6K, une association qui donne un rendu spectaculaire à couper le souffle.

Là où la plupart des aventuriers ont cherché un lieu sous­-marin, ce documentaire explore de mul­tiples localisations qui répondent le mieux à la description qu’en a faite Platon, illustré par des arguments scientifiques et des images spectaculaires qui donnent vie à l’archéologie.