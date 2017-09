Les équipes de Cash Investigation ont repris l’enquête sur le diesel.

France 2 diffuse mardi 3 octobre à 22h50 le deuxième numéro de Cash Impact.

Si vous aimez les enquêtes de Cash Investigation dans le monde merveilleux des affaires, alors vous allez adorer Cash Impact, annonce le diffuseur…

Dans ce nouveau numéro, la rédaction reprend l’enquête sur le diesel. En 2013, PSA affirmait à Elise Lucet que le diesel était « propre ». Aujourd’hui, le groupe est soupçonné de fraude sur 2 millions de véhicules et risque jusqu’à 5 milliards d’euros d’amende. Aux Etats-Unis, le journaliste Jules Giraudat a rencontré les ingénieurs à l’origine du « Dieselgate », le plus grand scandale de l’histoire de l’industrie automobile qui éclabousse Volkswagen mais aussi les fleurons français, Renault et PSA.

Dans Cash Impact, révélations sur Renault. Le numéro 1 français aurait calibré le système de dépollution de ses véhicules. L'équipe a réalisé des tests et les résultats sont édifiants.

En France, pour la première fois, des victimes de la pollution attaquent l’Etat. Face à Elise Lucet, l’ancienne ministre de l’Ecologie Ségolène Royal confesse qu’en France «le lobby du diesel est très puissant».

De Bruxelles à Berlin en passant par Baltimore, Elise Lucet et Cash Investigation vous dévoilent les stratégies secrètes des grands constructeurs sur le diesel.

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France 2.