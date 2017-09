Le 4 octobre sur France 4 : Blockbusters 80, la folle décennie d’Hollywood.

Mercredi 4 octobre à 22h45 sur France 4.

Bien avant les effets spéciaux, aucune génération d’acteurs n’a laissé une empreinte sur la culture populaire aussi forte que celle des héros des films d’action des années 1980. Le documentaire Blockbusters 80 retrace cette folle période, personnifiée par Stallone, Schwarzenegger et Van Damme qui avaient « l’étoffe des héros ».

Les personnages qu’ils incarnaient couraient seuls vers le danger, ils étaient des surhommes débordant de testostérone et combattaient les terroristes, les communistes ou les trafiquants de drogue. Comment cela s’est‐il passé ? Pourquoi est-ce arrivé ? Qui étaient ces héros populaires aux biceps surdimensionnés, toujours prêts pour la baston ?

Leurs films ont initié la vague des blockbusters et métamorphosé le business du cinéma en attirant aux guichets des foules à travers le monde. À la fin des années 80, quel a été leur destin après l’effondrement du bloc soviétique, alors que ce cinéma servait d’exutoire face à une Amérique toujours victorieuse ? Pourquoi le monde s’est-il rallié à ces héros pour les abandonner une décennie plus tard ?

Dolph Lundgren (Ivan Drago dans Rocky 4), Gary W. Goldstein, producteur de Piège en haute mer, et John McTiernan, qui a notamment réalisé Predator et Last Action Hero, partagent leurs souvenirs de cet âge d’or du cinéma d’action.

Jean-François Rauger, directeur de la programmation de la Cinémathèque française, apporte un éclairage sur ces héros.

Retrouvez en images, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Bruce Lee et Clint Eastwood dans leurs plus grands rôles des années 80, notamment dans Rocky, Terminator, Delta Force, Kickboxer, Nico, La Fureur du dragon et L’Inspecteur Harry.

Réalisé par Jean-Martial Lefranc.