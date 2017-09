Le communiqué de France Télévisions suite au décès de Paul Wermus.

Communiqué du groupe France Télévisions :

"C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce jour la disparition de Paul Wermus, décédé à l’âge de 71 ans des suites d'une longue maladie.

Paul Wermus était un homme de télévision et de radio. Il collaborait à France 3 Paris Ile-de-France depuis 1994 où il a présenté de nombreuses émissions : W et Cie, Cactus & Co – Musique Graffiti (1997), Tout le monde déguste (2006), On en parle à Paris (2007), Wermus prend la bastille (2012) et dernièrement il présentait 9H50 le matin Paris Ile-de-France. Sur France 3 il a animé Piques et polémiques (2000). Il a également été chroniqueur dans de nombreuses émissions radio et télé : Il a participé aux émissions de Laurent Ruquier On a tout essayé, On n'a pas tout dit sur France 2, sur Direct 8 et sur NRJ 12; A la radio, il participait au Grand Direct des Médias sur Europe 1 puis dans Les Grosses Têtes sur RTL.

Il a également été journaliste de presse écrite au Quotidien de Paris, France soir, le Figaro et à VSD, hebdomadaire dans lequel il avait une rubrique A couteaux tirés où il recevait des personnalités autour d'une table d'un célèbre restaurant parisien. Ecrivain, il a également publié de nombreux ouvrages dont le dernier "Les vipères de la télé" est sorti en 2015 aux éditions du Moment.

La direction et l’ensemble des collaborateurs de France 3 Paris Ile-de-France s’associent à la peine de sa famille et de ses proches, et leur présentent leurs plus sincères condoléances."

Crédit photo © Eric Fougère