Le Festival du Cinéma et Musique de Film de la Baule met Vladimir Cosma à l'honneur.

La 4ème édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de la Baule rend hommage en novembre au compositeur Vladimir Cosma (La Boum, Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Grand Blond avec une chaussure noire, La Chèvre...).

Vladimir Cosma fera revivre ses plus grandes musiques de film avec un orchestre symphonique d'une soixantaine de musiciens et artistes internationaux, sur la scène du Palais des Congrès Atlantia de la Baule, le samedi 11 novembre à 20h.

Par ailleurs, lors de ce festival :

- Coup de projecteur sur Jacques Tati dont on fête les 110 ans de sa naissance et dont le personnage culte M.Hulot figure sur l'affiche du Festival, et Buster Keaton, dont les projections de films seront accompagnées en musique.

- Hommage à Louis de Funès à la Chapelle Saint Anne à la Baule avec une exposition d'objets inédits et encore jamais exposés ayant appartenu à l'acteur.

- Hommage au réalisateur Jean-Pierre Melville et au cascadeur Rémy Julienne.

- Master class dirigées par Stéphane Lerouge, grand spécialiste de la musique de film.

- Projections de films en avant première en présence des équipes & comédiens.