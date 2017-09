Le film Dunkerque dépasse les 500 millions de dollars de recettes.

Réalisateur notamment de The Dark Knight, Inception et Interstellar, Christopher Nolan a attiré les foules dans les salles cet été avec Dunkirk, tourné en France, outre-Manche et aux Pays-Bas.

Ce film de guerre vient de dépasser ces derniers jours la barre du demi-milliard de dollars de recettes (soit au passage le double des recettes mondiales de Valerian, au budget oh combien plus élevé).

Parmi les nations ayant réservé un très bon accueil à ce film de guerre, les Etats-Unis (184 millions de $ de recettes), le Royaume-Uni( gros carton, 73 millions de $) et la France (20 millions de $).

Dunkirk est désormais le plus gros succès commercial pour un film traitant de la Seconde Guerre mMondiale, devant Il faut dauver le soldat Ryan (482 millions de dollars de recettes, mais il y a près de 20 ans ; en réajustant le prix du billet, Ryan resterait très net leader).